Economía

Más de 2.000 empleos: seis nuevas empresas llegarán a Zona Franca La Lima con inversión de $173 millones

Un parque empresarial en Cartago consolidará su crecimiento con nuevas inversiones internacionales y nacionales, en medio de la competencia regional por atraer operaciones de alto valor

Por Silvia Ureña Corrales
Seis empresas se instalarán en Zona Franca La Lima en 2026 con una inversión superior a $173 millones y la creación de unos 2.060 empleos en sectores estratégicos.
Seis empresas se instalarán en Zona Franca La Lima en 2026 con una inversión superior a $173 millones y la creación de unos 2.060 empleos en sectores estratégicos. (Cortesía /Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

