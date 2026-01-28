Más de 2.000 empleos: seis nuevas empresas llegarán a Zona Franca La Lima con inversión de $173 millones

Seis empresas se instalarán en Zona Franca La Lima en 2026 con una inversión superior a $173 millones y la creación de unos 2.060 empleos en sectores estratégicos.

Zona Franca La Lima anunció la incorporación de seis nuevas empresas a su parque empresarial en Cartago durante 2026. La expansión representa una inversión conjunta superior a $173 millones y la creación de aproximadamente 2.060 empleos, según informó la administración del complejo industrial.

Las compañías provienen de Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica. Además del impacto en empleo, el proyecto sumó 50.500 metros cuadrados de nueva infraestructura productiva, orientada a operaciones de alto valor agregado.

Sectores estratégicos como logística, ciencias de la vida, industria médica e industria farmacológica concentran las nuevas inversiones. Estas actividades se alinean con áreas clave de la economía costarricense y fortalecen la especialización productiva del parque.

La administración del complejo atribuyó este crecimiento a la ubicación estratégica en Cartago, la disponibilidad de talento técnico y profesional, y un ecosistema empresarial que ya supera los 10.000 colaboradores. A esto se sumó infraestructura de alto nivel y un modelo de sostenibilidad integrado a la operación.

Desde el grupo desarrollador Garnier & Garnier, se indicó que la llegada de estas empresas reflejó la confianza en el clima de inversión del país y en la propuesta de valor del parque. La expansión también impulsó el desarrollo económico local y la generación de nuevas oportunidades laborales en la provincia.

Ecosistema empresarial en crecimiento integró a las nuevas compañías con operaciones de manufactura avanzada, servicios esenciales y talento local en constante formación. La gerencia del parque señaló que el dinamismo respondió a una estrategia enfocada en eficiencia operativa, acompañamiento integral y soluciones flexibles para las empresas instaladas.

Zona Franca La Lima acumuló más de 10 años de operación y consolidó su papel como motor de empleabilidad e inversión para la región. La administración destacó que el crecimiento fortaleció los encadenamientos productivos y el desarrollo territorial de Cartago.

Vínculos con el sector académico formaron parte del modelo de expansión. El parque mantuvo alianzas con instituciones como el Tecnológico de Costa Rica, dentro de iniciativas impulsadas por la Zona Económica Especial de Cartago, orientadas a mejorar la formación del talento humano.

La proyección del parque apuntó a un desarrollo sostenido, con énfasis en infraestructura especializada, sostenibilidad y formación técnica. La administración señaló que estos elementos permitieron responder a las exigencias de sectores altamente especializados y reforzar la competitividad del país.