Economía

Más de 200 becas en Cartago: jóvenes podrán capacitarse gratis en industria médica; así puede postularse

Cartago tendrá nuevo ciclo de becas en enero de 2026 para formar jóvenes sin empleo en el sector médico

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Instituto Tecnia lanza 200 becas para jóvenes en Cartago con formación técnica y subsidio económico
Instituto Tecnia lanza 200 becas para jóvenes en Cartago con formación técnica y subsidio económico (Instituto Tecnia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCartagoBecasEmpleo
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.