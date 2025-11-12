Más de 200 becas en Cartago: jóvenes podrán capacitarse gratis en industria médica; así puede postularse

El Instituto Tecnia anunció la apertura de más de 200 becas gratuitas para jóvenes en Cartago interesados en trabajar en la industria médica, sector que genera más de 88.000 empleos y lidera las exportaciones del país.

La convocatoria está dirigida a mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años que residan en Cartago, que no cuenten con empleo y que deseen capacitarse para mejorar su situación laboral.

Las becas cubrirán el 100% del costo educativo y también incluirán un subsidio económico para alimentación y transporte. Esto permitirá a los estudiantes asistir a clases presenciales de hasta 36 horas semanales. El próximo ciclo inicia en enero de 2026.

La directora ejecutiva de Tecnia, Alejandra Vargas, explicó en un comunicado que el objetivo del programa es crear oportunidades reales de empleabilidad mediante la educación. La iniciativa busca impactar positivamente a jóvenes de comunidades como Orosi, Turrialba, Santa Lucía, Tierra Blanca, Manuel de Jesús Jiménez y Los Diques.

El modelo educativo se diferencia por combinar formación técnica, apoyo económico y alianzas con empresas del sector, lo que ha permitido lograr una colocación laboral superior al 75% entre los egresados, según datos de Tecnia.

Costa Rica figura como el segundo mayor exportador de dispositivos médicos en América Latina, con una participación del 24% en las ventas regionales. Ante esta demanda, Tecnia fortalece el talento humano con un enfoque inclusivo y de alto impacto.

Las personas interesadas pueden aplicar en tecnia.cr, escribir al correo info@tecnia.cr o llamar a los teléfonos 6101-2788 y 4002-1470.

Fundada en 2014 y consolidada como marca independiente en 2022, Tecnia cuenta con presencia en seis provincias y mantiene alianzas con empresas nacionales e internacionales a través de la estrategia BRETE y programas STEM. Sus programas están acreditados por el INA y el Marco Nacional de Cualificaciones.