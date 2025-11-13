Economía

Más de 1.000 personas ya retiraron su pensión complementaria por enfermedad grave o terminal

El retiro total del ROPC es posible para pacientes con diagnóstico oficial de enfermedad grave o terminal, según ley vigente

Por Damián Arroyo C.
Cuando el trabajador inicie su etapa laboral, deberá elegir una única operadora que administrará los recursos de este régimen.
1.199 personas ya retiraron el total de su pensión complementaria por razones médicas desde mayo, según las operadoras. (Canva)







