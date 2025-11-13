Más de 1.000 personas ya retiraron su pensión complementaria por enfermedad grave o terminal

1.199 personas ya retiraron el total de su pensión complementaria por razones médicas desde mayo, según las operadoras.

1.199 personas con enfermedades graves o terminales ya recibieron el total de su Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) desde que entró en vigencia la Ley N.º 10.707, el pasado 20 de mayo, según informó la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).

Este beneficio es exclusivo para quienes enfrentan condiciones de salud críticas y está respaldado por diagnóstico oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De ese total, 710 personas enfrentan enfermedades graves y 489 enfermedades terminales, según datos suministrados por las Operadoras de Pensiones Complementarias.

Las entregas del ROPC se distribuyeron de la siguiente manera:

Popular Pensiones: 543 personas beneficiadas

543 personas beneficiadas BN Vital: 272 personas beneficiadas

272 personas beneficiadas Vida Plena: 181 personas beneficiadas

181 personas beneficiadas BCR Pensiones: 146 personas beneficiadas

146 personas beneficiadas OPC-CCSS: 29 personas beneficiadas

29 personas beneficiadas BAC Pensiones: 28 personas beneficiadas

Esto permite el retiro total del ROPC cuando un médico de la CCSS certifica que el paciente padece una condición grave o terminal. Este certificado médico resulta indispensable para autorizar el desembolso.

El desembolso de los recursos ocurre de manera inmediata y sin demoras una vez que se recibe el certificado médico oficial.