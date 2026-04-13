Más de 1.000 empleos: Expo San Carlos impulsa encadenamientos productivos en la zona norte

Expo San Carlos Internacional prevé más de 1.000 empleos y encadenamientos productivos en la Zona Norte.

La Expo San Carlos Internacional proyecta generar más de 1.000 empleos directos y fortalecer los encadenamientos productivos en la Zona Norte, según información de la organización.

El evento, declarado de interés público, funciona como una plataforma para integrar distintos sectores comerciales y dinamizar la economía regional mediante la participación de emprendedores y empresas.

La actividad se desarrollará en la Cámara de Ganaderos y contempla la atracción de familias, grupos y visitantes, con el objetivo de generar oportunidades para sectores como comercio minorista, mayorista, restaurantes, hoteles y tiendas.

De acuerdo con la organización, el evento impacta actividades como la venta de calzado, ropa, servicios especializados y el sector automotriz, al extender sus beneficios más allá del recinto ferial.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Ley 10835, que declara la Expo San Carlos de interés público y autoriza al Estado a promover inversión e infraestructura para su desarrollo.

Para esta edición, la oferta incluye la exhibición de más de 700 cabezas de ganado y el juzgamiento de razas puras, con participación del sector genético centroamericano.

El programa también incorpora actividades tradicionales como el tope nacional, eventos equinos, conciertos y espacios gastronómicos dirigidos al público general.

La organización indicó que la Expo busca consolidarse como una vitrina para pequeños empresarios, con el fin de facilitar su acceso a nuevos mercados y promover el desarrollo productivo en la región.