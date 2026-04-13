Economía

Más de 1.000 empleos: Expo San Carlos impulsa encadenamientos productivos en la zona norte

Evento impulsa empleo, comercio y desarrollo en San Carlos con fuerte impacto regional

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Por Jailine González Gómez
Expo San Carlos 2024 está más cerca, conozca los detalles del evento. (Foto: Expo San Carlos)
Expo San Carlos Internacional prevé más de 1.000 empleos y encadenamientos productivos en la Zona Norte.







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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