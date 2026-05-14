Economía

Marchamo digital comenzará en noviembre: así funcionará

El nuevo marchamo digital arrancará con vehículos que cuentan con parabrisas y utilizará dispositivos con una vida útil de hasta 10 años, informó el Instituto Nacional de Seguros (INS)

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Por Gustavo Ortega Campos
Una persona coloca el marchamo en el parabrisas de su carro.
El marchamo digital comenzará a implementarse en noviembre para automóviles, buses y camiones, mientras que las motocicletas se incorporarán al nuevo sistema hasta el próximo año. (JOHN DURAN/Jhon Durán)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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