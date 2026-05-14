Marchamo digital comenzará en noviembre: así funcionará

El marchamo digital comenzará a implementarse en noviembre para automóviles, buses y camiones, mientras que las motocicletas se incorporarán al nuevo sistema hasta el próximo año.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) emitió la orden de compra para 1,6 millones de etiquetas inteligentes, las cuales marcarán el inicio del marchamo digital en el país, previsto a iniciar en noviembre próximo.

El cambio comenzará para vehículos con parabrisas; el nuevo dispositivo tendrá una vida útil de hasta 10 años y no contará con funciones de rastreo GPS, informó la entidad por medio de un comunicado de prensa.

Las motocicletas tendrán el cambio hasta el próximo año.

El nuevo sticker se reemplazará cada 10 años en la mayoría de clases vehiculares (automóviles, buses, camiones) y en las motos, cada 3 años.

La aseguradora pública señaló que esta iniciativa marca el inicio de una transformación tecnológica, cuyo objetivo es agilizar y simplificar el proceso tanto para los usuarios, como para las autoridades.

Marchamo digital: INS inició proceso para compra de 1,6 millones de etiquetas inteligentes

Las etiquetas adjudicadas corresponden a TAGS con tecnología RFID Pasiva de Ultra Alta Frecuencia o UHF, estas pueden ser leídas por los equipos de la Policía del Tránsito a una distancia máxima de 10 a 20 metros. El chip no monitorea, ni cuenta con GPS.

El INS explicó que una vez emitida esta orden de compra, la empresa tiene alrededor de cuatro meses para la entrega de las etiquetas. Por lo tanto, el INS espera iniciar su distribución a los recaudadores durante el mes de setiembre, tal y como se realiza normalmente e iniciar el cobro el primer día hábil de noviembre, que este año corresponde al lunes 2.

La licitación pública 2024LY-000043-0001000001 fue adjudicada en julio del 2025 por la Junta Directiva del INS al consorcio PC Central-HT-Neology.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, apuntó que la tecnología que se implementará no tiene capacidad de ubicar ni rastrear personas. “No es un GPS y la información que se almacenará es la misma que ya se tiene en este momento”, indicó la jerarca.