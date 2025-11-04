Economía

Marchamo 2026: Exoneraciones del impuesto a vehículos eléctricos serán más ágiles, según Hacienda

Hacienda y el INS coordinaron para agilizar la exoneración del marchamo 2026 para autos eléctricos. El beneficio del 20% se aplicará automáticamente.

Por Gustavo Ortega Campos
Cargador conectado a un vehículo eléctrico y una persona mostrando la etiqueta del marchamo 2026 del INS en Costa Rica.
Los propietarios de vehículos eléctricos también deben cancelar el marchamo 2026, aunque algunos modelos disfrutan de beneficios fiscales establecidos por ley. El cobro inició este 3 de noviembre. (Fotocomposición en Canva/Archivo-José Cordero/Fotocomposición en Canva/Archivo-José Cordero)







MarchamoMarchamo 2026Vehículos eléctricosExoneración marchamo
Gustavo Ortega Campos

