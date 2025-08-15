Economía

Marc Sumerlin, candidato a presidir la Fed, defiende bajar las tasas de interés en setiembre

El contendiente para hacerse con la presidencia de la Fed manifestó que hay espacio para una disminución de medio punto en setiembre

Por Europa Press

Marc Sumerlin, asesor económico con la Administración de George Bush y posible sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed), aseguró este viernes 15 de agosto que el instituto emisor debería bajar los tipos de interés en su próxima cita de setiembre, pero que debería mantenerlos si suben los rendimientos a largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense.








