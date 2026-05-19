Lufthansa aumenta vuelos de Alemania a Costa Rica

Lufthansa aumentará a cinco sus frecuencias semanales hacia Costa Rica a partir de octubre de 2026.

La aerolínea de bandera alemana Lufthansa aumentó de tres a cinco sus vuelos semanales hacia Costa Rica, según confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los viajes desde el Aeropuerto de Frankfurt (FRA) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) operarán los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027, durante la temporada de invierno.

“Este aumento de frecuencias por parte de Lufthansa refleja el creciente interés y demanda del mercado alemán hacia Costa Rica, así como el trabajo constante que se ha venido realizando de manera conjunta entre el ICT y Aeris para fortalecer la relación con la aerolínea y continuar impulsando la conectividad aérea entre ambos destinos”, comentó Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris.

Cambio de nave por una más moderna

La aerolínea también anunció el cambio de aeronave a un Boeing 787-9 Dreamliner, el cual está equipado con la nueva cabina Allegris de Lufthansa.

Según la empresa alemana de transporte aéreo, el nuevo concepto de cabina consiste en la introducción de asientos rediseñados en Primera Clase, Clase Ejecutiva, Premium Economy y Clase Económica, con un fuerte enfoque en la elección individual y la tecnología avanzada a bordo.

El ICT y AERIS confirmaron el incremento de vuelos para la temporada de invierno 2026-2027. (ICT/ICT)

Segundo mercado emisor de turistas hacia Costa Rica

Según datos preliminares del ICT, Alemania se posicionó durante el primer cuatrimestre de 2026 como el segundo mercado emisor de turistas europeos hacia Costa Rica por vía aérea, con más de 34.000 visitantes. En total, el país recibió más de 190.000 turistas procedentes de Europa durante ese período.

El perfil del turista alemán destaca por estadías prolongadas, de más de 18 noches en promedio, y un gasto diario superior a los $142. Además, suelen buscar experiencias vinculadas con sol y playa, observación de flora y fauna, volcanes, senderismo, surf, aguas termales y gastronomía local.

De acuerdo con el instituto, el 38% de los visitantes alemanes viaja en pareja, mientras que un 32% lo hace en solitario. Otro 16% visita el país junto a amigos.