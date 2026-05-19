Economía

Lufthansa aumenta vuelos de Alemania a Costa Rica

La aerolínea alemana Lufthansa pasará de tres a cinco frecuencias semanales entre Frankfurt y el aeropuerto Juan Santamaría

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Por Yucsiany Salazar
Lufthansa aumentará a cinco sus frecuencias semanales hacia Costa Rica a partir de octubre de 2026.
Lufthansa aumentará a cinco sus frecuencias semanales hacia Costa Rica a partir de octubre de 2026. (ICT/ICT)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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