Economía

Vuelos a Guanacaste: Costa Rica tendrá conexión directa con Europa del Este

Costa Rica ampliará su conexión aérea con el Viejo Continente a partir de octubre, cuando inicien vuelos chárter directos al aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Avión de LOT Polish Airlines en aproximación para aterrizaje. La aerolínea operará vuelos chárter directos desde Polonia hacia Costa Rica, según anuncio de Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo.
Un avión de la aerolínea LOT Polish Airlines será el encargado de operar los vuelos chárter directos desde Varsovia y Katowice hacia Costa Rica a partir de octubre, según informaron Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). (Cortesía Guanacaste Aeropuerto /Cortesía Guanacaste Aeropuerto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guanacaste AeropuertoAerolíneasPoloniaLot Polish Airlines
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.