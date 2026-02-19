Vuelos a Guanacaste: Costa Rica tendrá conexión directa con Europa del Este

Un avión de la aerolínea LOT Polish Airlines será el encargado de operar los vuelos chárter directos desde Varsovia y Katowice hacia Costa Rica a partir de octubre, según informaron Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

A partir de octubre y hasta diciembre llegarán a Costa Rica vuelos chárter directos desde Polonia, informaron este jueves Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Las operaciones saldrán del Aeropuerto Chopin de Varsovia y del Aeropuerto Internacional de Katowice, y estarán a cargo de la aerolínea LOT Polish Airlines.

La conectividad es gestionada por la agencia Rainbow Tours, que programó 11 conexiones, cada una con 251 asientos disponibles.

Los vuelos chárter son operaciones privadas que no forman parte de los itinerarios de las aerolíneas comerciales.

De acuerdo con el itinerario de la aerolínea, los vuelos tendrán una frecuencia semanal desde dos ciudades de Polonia.

La ruta desde el Aeropuerto Chopin de Varsovia hacia Guanacaste operará del 8 al 29 de octubre y desde el Aeropuerto Internacional de Katowice, entre el 5 de noviembre y el 17 de diciembre.

Durante 2025, arribaron a Costa Rica 8.837 ciudadanos; de estos, 524 pasajeros ingresaron al país vía Guanacaste Aeropuerto.

Maciej Szczechura, director ejecutivo de Rainbow Tours, calificada como una de las principales operadoras de turismo en Polonia, destacó ser la primera en acercar a Costa Rica como destino en este país y dijo estar convencido de que Costa Rica se convertirá en “la joya de su oferta exótica”.

“Aquí hay un mundo por descubrir; en un momento en que los viajeros son cada vez más conscientes de dónde y cómo exploran el mundo, sabemos que conectarán profundamente con la vibrante cultura costarricense, el emblemático espíritu de Pura Vida y la impresionante belleza natural del país", refirió Szczechura.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, dijo que vienen trabajando en la atracción de rutas y el posicionamiento de Costa Rica en mercados estratégicos que antes no contaban con conexiones directas.

La operación fortalecerá la conectividad aérea con Europa y generará empleo y encadenamientos productivos en Guanacaste y sus alrededores, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo de Costa Rica.

En Guanacaste Aeropuerto operan seis líneas aéreas que conectan con Estados Unidos, y Canadá, de acuerdo con el itinerario de vuelos de febrero publicado por el ICT.