Economía

Lo que usted debe saber al comprar un vehículo eléctrico y cómo mantenerlo

Un foro de ‘La Nación’ reunió a cinco especialistas en diferentes áreas para abordar los retos y mitos de la movilidad eléctrica, le contamos cómo verlo

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Por Irene Rodríguez
Foro de movilidad
"La Nación" reunió especialistas en diferentes áreas de la movilidad eléctrica para hablar sobre los principales retos que se enfrentan, y los mitos que alejan a las personas de comprarlos. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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