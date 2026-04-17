Economía

Llega nueva moneda coleccionable de ¢25: vea el diseño y cómo conseguirla antes de que se agote

Conozca sus características, precio y dónde comprarla antes de que se agoten las unidades disponibles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La moneda de ¢25 del volcán Arenal se venderá desde el 22 de abril por ¢8.500 en entidades financieras del país.
La moneda de ¢25 del volcán Arenal se venderá desde el 22 de abril por ¢8.500 en entidades financieras del país. (BCCR /BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMonedas 25 colonesmonedas coleccionablesBCCRvolcán Arenal
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.