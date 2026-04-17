Llega nueva moneda coleccionable de ¢25: vea el diseño y cómo conseguirla antes de que se agote

La moneda de ¢25 del volcán Arenal se venderá desde el 22 de abril por ¢8.500 en entidades financieras del país.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que la penúltima moneda coleccionable de ¢25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” saldrá a la venta el miércoles 22 de abril en todo el país. La pieza está dedicada al volcán Arenal, en la provincia de Alajuela.

La entidad informó que la distribución se realizará por medio de entidades financieras, que definirán los puntos de venta y la cantidad disponible en cada sucursal. La venta se limitará a un máximo de dos monedas por persona, sin importar la presentación.

El BCCR indicó que habrá 17.000 monedas coleccionables en total, divididas en 10.000 unidades en presentación acrílica y 7.000 en estuche. Cada pieza tendrá un precio de ¢8.500, independientemente de su formato.

En cuanto al diseño, el Banco Central explicó que el reverso destaca el volcán Arenal, ubicado en La Fortuna de San Carlos, reconocido por su forma cónica y atractivo turístico. La moneda incluye las inscripciones “Provincia de Alajuela”, “Volcán Arenal” y el año “2023”.

Llega nueva moneda coleccionable de ¢25

El anverso presenta las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, junto con elementos táctiles en alto relieve que facilitan su identificación. Además, la moneda posee un canto liso.

Las monedas coleccionables estarán disponibles a través de diversas entidades financieras, tanto públicas como privadas, que se encargarán de su distribución en todo el país. Entre ellas destacan el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica —que habilitará la venta en línea—, el Banco Popular y el Banco de Desarrollo Comunal y BAC Credomatic.

También participarán otras instituciones como Davivienda (Davivank), Banco Promérica, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda y Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, además de cooperativas como Coopealianza, Coopegrecia, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar, Coopesanmarcos y Coopavegra. Esta red permitirá una cobertura a nivel nacional, con puntos de venta definidos por cada entidad.

De forma paralela, el Banco Central indicó que entrará en circulación una versión regular de ¢25 sin colores, la cual funcionará como medio de pago. Su distribución será gradual a través del sistema financiero nacional.

Esta emisión forma parte del proceso de renovación del cono monetario, que incluye monedas con distintos diseños representativos del país. La institución instó a la población a facilitar su uso para normalizar la disponibilidad de esta denominación en los próximos meses.

Nuevo cono monetario en circulación