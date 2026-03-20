Economía

Atención: la nueva moneda coleccionable de ¢25 ya tiene fecha, conozca el diseño inspirado en la basílica de los Ángeles

Conozca cuándo podrá adquirir la nueva moneda de ¢25 dedicada a la basílica de Cartago, su precio, diseño y dónde estará disponible en Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
Nueva moneda de ¢25 dedicada a la Basílica de Cartago saldrá a la venta el 25 de marzo con edición limitada.
Nueva moneda de ¢25 dedicada a la basílica de Cartago saldrá a la venta el 25 de marzo con edición limitada. (BCCR/BCCR)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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