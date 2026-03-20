Atención: la nueva moneda coleccionable de ¢25 ya tiene fecha, conozca el diseño inspirado en la basílica de los Ángeles

Nueva moneda de ¢25 dedicada a la basílica de Cartago saldrá a la venta el 25 de marzo con edición limitada.

El Banco Central de Costa Rica pondrá a la venta el próximo 25 de marzo una nueva moneda coleccionable de ¢25, dedicada a la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago. La pieza forma parte de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” y estará disponible a través de entidades financieras.

La emisión contempla un total de 17.000 unidades, divididas en 10.000 monedas en presentación acrílica y 7.000 en estuche. Cada pieza tendrá un precio de ¢9.050, sin variación según su formato.

El diseño de la moneda resalta la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, reconocida como el principal santuario católico del país. En el reverso se incluyen inscripciones alusivas a la provincia de Cartago, el nombre del templo y el año de la colección.

Anverso y reverso de nueva moneda de colección. (BCCR/BCCR)

Según el Banco Central, esta edición busca destacar el valor cultural y religioso del sitio, asociado a la tradición de la romería, una de las manifestaciones más antiguas del país. Cada año, miles de personas peregrinan hacia este templo.

La venta estará sujeta a un límite de dos monedas por persona, con el fin de facilitar el acceso a más compradores. Las entidades financieras definirán los puntos específicos de distribución y la cantidad disponible en cada sucursal.

Lista de entidades que distribuirán la moneda de colección (BCCR/BCCR)

Además de la versión coleccionable, el Banco Central indicó que circulará una moneda regular de ¢25 sin colores, que se integrará gradualmente al sistema de pago nacional como parte del proceso de renovación de monedas.

La distribución de estas piezas se realizará mediante el sistema financiero nacional, que cubrirá todo el territorio. La institución instó al público a facilitar su circulación para normalizar su disponibilidad en los próximos meses.