Lista completa de los 60 países que Estados Unidos investiga por trabajo forzoso: Costa Rica está incluida

Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció este jueves el inicio de una nueva investigación comercial contra 60 países, entre los que está Costa Rica, por falta de medidas para combatir el trabajo forzoso.
La decisión de la administración de Donald Trump busca determinar si los países socios comerciales de EE. UU. han aplicado eficazmente medidas para prohibir el ingreso de bienes la entrada a sus mercados de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Los hallazgos de la pesquisa definirán la posible imposición de aranceles
A continuación, las economías sujetas a estas investigaciones:
1 – Argelia
2 – Angola
3 – Argentina
4 – Australia
5 – Las Bahamas
6 – Baréin
7 – Bangladesh
8 – Brasil
9 – Camboya
10 – Canadá
11 – Chile
12 – China
13 – Colombia
14 – Costa Rica
15 – República Dominicana
16 – Ecuador
17 – Egipto
18 – El Salvador
19 – Unión Europea
20 – Guatemala
21 – Guyana
22 – Honduras
23 – Hong Kong
24 – India
25 – Indonesia
26 – Irak
27 – Israel
28 – Japón
29 – Jordania
30 – Kazajstán
31 – Kuwait
32 – Libia
33 – Malasia
34 – México
35 – Marruecos
36 – Nueva Zelanda
37 – Nicaragua
38 – Nigeria
39 – Noruega
40 – Omán
41 – Pakistán
42 – Perú
43 – Filipinas
44 – Catar
45 – Rusia
46 – Arabia Saudita
47 – Singapur
48 – Sudáfrica
49 – Corea del Sur
50 – Sri Lanka
51 – Suiza
52 – Taiwán
53 – Tailandia
54 – Trinidad y Tobago
55 – Turquía
56 – Emiratos Árabes Unidos
57 – Reino Unido
58 – Uruguay
59 – Venezuela
60 – Vietnam