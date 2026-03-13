Economía

Lista completa de los 60 países que Estados Unidos investiga por trabajo forzoso: Costa Rica está incluida

Estados Unidos inicia investigación comercial que puede desembocar en nuevos aranceles.

Por Óscar Rodríguez
buque contenedores comercio mundial exportaciones guerra comercial
Estados Unidos abrió una nueva investigación comercial contra 60 países, incluido Costa Rica, por la falta de medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso. (-/AFP)







Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

