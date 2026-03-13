Lista completa de los 60 países que Estados Unidos investiga por trabajo forzoso: Costa Rica está incluida

Estados Unidos abrió una nueva investigación comercial contra 60 países, incluido Costa Rica, por la falta de medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso.

Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció este jueves el inicio de una nueva investigación comercial contra 60 países, entre los que está Costa Rica , por falta de medidas para combatir el trabajo forzoso.

La decisión de la administración de Donald Trump busca determinar si los países socios comerciales de EE. UU. han aplicado eficazmente medidas para prohibir el ingreso de bienes la entrada a sus mercados de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Los hallazgos de la pesquisa definirán la posible imposición de aranceles

A continuación, las economías sujetas a estas investigaciones:

1 – Argelia

2 – Angola

3 – Argentina

4 – Australia

5 – Las Bahamas

6 – Baréin

7 – Bangladesh

8 – Brasil

9 – Camboya

10 – Canadá

11 – Chile

12 – China

13 – Colombia

14 – Costa Rica

15 – República Dominicana

16 – Ecuador

17 – Egipto

18 – El Salvador

19 – Unión Europea

20 – Guatemala

21 – Guyana

22 – Honduras

23 – Hong Kong

24 – India

25 – Indonesia

26 – Irak

27 – Israel

28 – Japón

29 – Jordania

30 – Kazajstán

31 – Kuwait

32 – Libia

33 – Malasia

34 – México

35 – Marruecos

36 – Nueva Zelanda

37 – Nicaragua

38 – Nigeria

39 – Noruega

40 – Omán

41 – Pakistán

42 – Perú

43 – Filipinas

44 – Catar

45 – Rusia

46 – ​​Arabia Saudita

47 – Singapur

48 – Sudáfrica

49 – Corea del Sur

50 – Sri Lanka

51 – Suiza

52 – Taiwán

53 – Tailandia

54 – Trinidad y Tobago

55 – Turquía

56 – Emiratos Árabes Unidos

57 – Reino Unido

58 – Uruguay

59 – Venezuela

60 – Vietnam