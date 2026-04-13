Economía

Liberia suma nuevo proyecto urbano con laguna artificial y apertura prevista en este 2026

Conozca los detalles del proyecto y su impacto en Guanacaste

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Por Silvia Ureña Corrales
Proyecto en Liberia concluye laguna artificial y avanza hacia apertura con viviendas, comercio y actividades recreativas en 2026.
Proyecto en Liberia concluye laguna artificial y avanza hacia apertura con viviendas, comercio y actividades recreativas en 2026. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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