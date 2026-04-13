Liberia suma nuevo proyecto urbano con laguna artificial y apertura prevista en este 2026

Ciudad Nya concluyó la construcción de la primera laguna con tecnología Crystal Lagoons en Costa Rica en abril de 2026, ubicada en Liberia, Guanacaste. El proyecto avanza hacia su siguiente fase, que incluye la apertura al público y la llegada de los primeros residentes durante este mismo año.

La obra forma parte de un desarrollo urbano de uso mixto que integrará vivienda, comercio y espacios recreativos en una extensión de más de 900 hectáreas. La laguna, con 3,5 hectáreas, incluye siete playas de arena blanca, una isla central y un sendero de 1,6 kilómetros.

“Completar la construcción de la laguna representa un antes y un después para Ciudad Nya y para Guanacaste. No se trata solo de una amenidad: es la infraestructura que le da vida a nuestra visión de crear una ciudad innovadora y sostenible. Estamos listos para abrir esta experiencia a residentes y visitantes, y para demostrar que el desarrollo urbano responsable es posible y deseable en esta región”, expresó Manuel Freer, CEO y cofundador de Nya.

El proyecto posiciona la laguna como su principal atractivo recreativo, diseñada para actividades acuáticas y entretenimiento. Según información del desarrollador, esta infraestructura marca un punto clave en la evolución del complejo y en la oferta urbana de Guanacaste.

Ciudad Nya finaliza en Liberia la primera laguna Crystal Lagoons de Costa Rica y prepara apertura en 2026 con residencias, comercio y espacios recreativos. (Cortesía /Cortesía)

La construcción contó con participación de ingenieros especializados y firmas locales, entre ellas la constructora Edica y Lacayo Arquitectos. Además, la tecnología utilizada fue desarrollada por Crystal Lagoons, empresa reconocida por sistemas de lagunas artificiales de gran escala.

De acuerdo con datos verificados por Bureau Veritas, esta tecnología destaca por su eficiencia en el uso de recursos, al requerir hasta 30 veces menos agua que un campo de golf, reducir en gran medida el uso de químicos y consumir cerca del 2% de la energía de sistemas tradicionales.

En el ámbito ambiental, el proyecto opera bajo un modelo de circuito cerrado de agua, lo que implica que la laguna se llena una única vez y luego solo repone pérdidas por evaporación. El recurso hídrico proviene de pozos autorizados por el Ministerio de Ambiente y Energía, sin conexión con sistemas comunales.

La iniciativa cumple con normativa sanitaria vigente y cuenta con permisos regulatorios activos, según el comunicado. Además, incorpora sistemas de gestión hídrica y energética alineados con criterios de sostenibilidad.

Durante 2026, el desarrollo iniciará la entrega de las primeras unidades habitacionales de la Torre A. En paralelo, avanzará la apertura de áreas comerciales y la programación de actividades deportivas y culturales.

El proyecto también busca impulsar la economía local mediante la generación de empleo y encadenamientos productivos, con el objetivo de consolidar a Guanacaste como un polo de innovación urbana y turística en el país.