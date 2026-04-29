Lego busca personal: estas son las tiendas y las vacantes disponibles

Las tiendas de la marca Lego anunciaron la apertura de nuevas vacantes laborales para puestos de cajero-vendedor en varios centros comerciales de Costa Rica. La contratación se enfoca en puntos ubicados en City Mall, Curridabat, Multiplaza Escazú y Cartago, según detalla el anuncio oficial.

La convocatoria busca personas interesadas en integrarse a un equipo orientado a la atención al cliente y ventas, con énfasis en brindar una experiencia diferenciada durante el proceso de compra. Entre las funciones principales destaca la gestión eficiente del cobro de productos y el acompañamiento al cliente en tienda.

En cuanto a los requisitos, la empresa indica que se solicita bachillerato en educación media como deseable, así como conocimiento e interés en los productos de la marca. También se valoran habilidades como proactividad, trabajo en equipo y empatía, especialmente en la atención de niños y niñas.

Empleo Lego (Lego/Cortesía)

Otro de los aspectos señalados es la disponibilidad de horarios, ya que los puestos requieren trabajar bajo esquemas propios de centros comerciales, incluidos fines de semana y jornadas rotativas.

El proceso de aplicación se realiza en línea mediante una plataforma digital habilitada por la empresa, además de la opción de escanear un código QR incluido en el anuncio. La compañía no detalló la cantidad exacta de plazas disponibles ni la fecha límite para postularse.