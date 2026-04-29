Economía

Lego busca personal: estas son las tiendas y las vacantes disponibles

Descubra cómo postularse a las oportunidades laborales en tiendas Lego, los requisitos solicitados y en cuáles centros comerciales del país están disponibles las plazas

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Por Silvia Ureña Corrales
Lego busca cajeros-vendedores para tiendas en varios centros comerciales del país. Revise requisitos y proceso de aplicación. (Jose Cordero)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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