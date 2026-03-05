Economía

Las bolsas asiáticas repuntan y el petróleo sube, atentos a Oriente Medio

Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles

EscucharEscuchar
Por AFP
.
El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles. (KAZUHIRO NOGI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bolsas asiáticasPetróleoOriente Medio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.