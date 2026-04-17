Economía

Las acciones de Netflix se desploman mientras su cofundador Reed Hastings anuncia su salida

Netflix se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de servicios de streaming rivales, así como de plataformas de videos cortos como TikTok, que compiten por la atención de los consumidores

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) In this file photo taken on October 19, 2021, the Netflix logo is seen on the Netflix, Inc. building on Sunset Boulevard in Los Angeles, California. - Streaming giant Netflix has suspended its service in Russia, US media reported on March 6, 2022, in protest of Moscow's invasion of Ukraine. (Photo by Robyn Beck / AFP)
El cofundador y presidente de Netflix había cedido el control diario de la empresa a los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos a comienzos de 2023. (ROBYN BECK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NetflixReed Hastings
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.