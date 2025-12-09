Economía

La Unión Europea promete controlar mejor las importaciones agrícolas, antes del eventual acuerdo con el Mercosur

Para comprobar que los productos que entran en Europa cumplen con las normas de la UE, la Comisión Europea prometió incrementar el número de controles en el extranjero en los dos próximos años

Por AFP
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
La Comisión también prevé actualizar sus normas sobre la presencia de restos de pesticidas prohibidos dentro de la UE en productos importados. (PeskyMonkey/Getty Images)







