Economía

La UE restablece sus relaciones comerciales con Siria tras 15 años de suspensión parcial

La Comisión Europea propuso en abril reactivar plenamente el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Siria

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Por AFP
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
Tras el visto bueno de los Estados miembro de la UE, el Ejecutivo comunitario deberá ahora notificar a las autoridades sirias la finalización de la suspensión parcial. (PeskyMonkey/Getty Images)







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