La UE restablece sus relaciones comerciales con Siria tras 15 años de suspensión parcial

Tras el visto bueno de los Estados miembro de la UE, el Ejecutivo comunitario deberá ahora notificar a las autoridades sirias la finalización de la suspensión parcial.

Los Veintisiete acordaron este lunes 11 de mayo restablecer plenamente las relaciones comerciales con Siria y levantar la suspensión parcial del Acuerdo de Cooperación entre ambas partes, vigente desde 2011 como respuesta de la Unión Europea (UE) a la represión del régimen de Bashar al Assad contra su propia población, una medida que se enmarca en el proceso de normalización de relaciones con el presidente transitorio sirio, Ahmed al Shara.

De este modo, el Consejo (Estados) adoptó una decisión con la que deroga la suspensión del acuerdo, una medida adoptada en 2011 y prorrogada en 2012 en respuesta a las “graves violaciones” de Derechos Humanos del entonces gobierno sirio y que eliminaba restricciones cuantitativas a las importaciones de ciertos productos de Siria como petróleo, productos derivados del petróleo, oro, metales preciosos y diamantes.

La Comisión Europea propuso en abril reactivar plenamente el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Siria, en un paso para retomar el marco de relaciones económicas y comerciales con el gobierno transitorio de Al Shara, y después de que en mayo de 2025 la Unión ya acordara levantar todas las sanciones económicas contra Siria.

Tras el visto bueno de los Estados miembro, el Ejecutivo comunitario deberá ahora notificar a las autoridades sirias la finalización de la suspensión parcial, y la decisión entrará en vigor a partir del primer día del mes siguiente a dicha notificación a Damasco.

El acuerdo, en vigor desde 1978, constituye el marco de cooperación entre ambas partes en ámbitos como el desarrollo económico y social y las relaciones comerciales, e incluye la eliminación de aranceles para la mayoría de productos industriales sirios exportados a la UE, así como la supresión de restricciones cuantitativas en el comercio bilateral.

La UE apuesta por reconstruir Siria

Además del levantamiento de estas sanciones, que se produce el día que se celebra en Bruselas un diálogo de alto nivel sobre Siria centrado en la estabilidad regional y el retorno de refugiados, la Comisión Europea se comprometió a coordinar y armonizar “todos los esfuerzos internacionales” en materia de ayuda, reconstrucción y desarrollo del país.

Lo hizo en el Foro de Coordinación de la Alianza para Siria, donde la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, celebró un “punto de inflexión” entre la Unión y Siria, después de que “durante más de una década” el bloque comunitario haya apoyado “firmemente” al pueblo sirio, proporcionando más de 41.000 millones de euros en asistencia vital.

“Ahora es momento de pasar de la crisis a la recuperación y reconstrucción socioeconómica. Este compromiso busca reconstruir la confianza, fomentar la resiliencia y situar las aspiraciones del pueblo sirio en el centro del futuro de su país”, indicó la comisaria durante una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores sirio, Asaad Hassan al Shaibani.

En concreto, Suica anunció que la Unión está trabajando en la creación de un Centro de Asistencia Técnica, que contará con una financiación de 15 millones de euros, para fortalecer las capacidades de las instituciones sirias.

El centro servirá como “punto de acceso” para que las autoridades sirias obtengan asistencia técnica de la UE y sus socios, con el objetivo de fortalecer las instituciones públicas de Siria, impulsar una “recuperación socioeconómica sostenible” y mejorar la prestación de servicios públicos.

Además, Bruselas y Damasco acordaron seguir explorando formas de impulsar el crecimiento del sector privado, fortalecer el entorno empresarial y mejorar el acceso a la financiación, todos ellos “pasos clave” para fomentar la inversión y el comercio sostenibles.

Por último, Suica anunció una contribución de la Unión de 14 millones de euros para la rehabilitación del hospital Al Rastan en Homs, la tercera ciudad más poblada del país, y destacó que el bloque comunitario ya está trabajando para dar una “financiación adicional” de 280 millones de euros a Siria para 2026 y 2027.

Paso atrás a sanciones a dos ministros sirios

Poco después, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, celebró en una rueda de prensa tras terminar el CAE de este lunes que los Veintisiete acordaron restablecer sus relaciones comerciales con Siria.

“Se trata de una normalización de las relaciones entre Siria y la Unión Europea”, defendió la jefa de la diplomacia europea, que más tarde este lunes acudirá a un diálogo político de alto nivel con Siria.

Así las cosas, anunció que los Estados miembro también acordaron levantar las sanciones que seguían vigentes contra el ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra, y contra el ministro del Interior, Anas Jatab.