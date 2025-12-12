Economía

La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a pequeños paquetes para frenar avalancha de envíos desde China

La medida, que se aplicará a los envíos de menos de 150 euros ($174), busca frenar la avalancha de paquetes expedidos por plataformas como Shein, Temu o AliExpress

Por AFP
SAN ANSELMO, CALIFORNIA - FEBRUARY 04: In this photo illustration, the apps for Chinese-owned companies Shein and Temu are displayed on a smartphone on February 04, 2025 in San Anselmo, California. China announced retaliatory tariffs on some American imports after U.S. President Donald Trump imposed a 10 percent tariff on certain Chinese products. (Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty Images) (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo costo como Temu y Shein. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







