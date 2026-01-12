Economía

La UE abre la puerta a alternativa a los aranceles antidumping a vehículos eléctricos producidos en China

La Cámara China de Comercio en la UE celebró el anuncio, calificándolo como un “resultado positivo logrado mediante el diálogo y las consultas entre China y la Unión Europea”.

Por AFP
Concesionarias de BYD en Brasil enfrentan críticas por precios más altos en revisiones de vehículos.
Medida alternativa pretende eliminar las distorsiones de la competencia de las que la UE acusa a China y restablecer un terreno de juego equitativo para los fabricantes europeos. (JOEL SAGET/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

