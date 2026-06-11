Economía

La pickup más barata que se vende en Costa Rica cuesta menos de $24.000: vea la lista completa de precios en junio

El mercado costarricense ofrece pickups para varios tipos de presupuestos. Conozca cuáles son las más accesibles y cuánto debe pagar por cada modelo disponible en concesionarios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El proyecto pretende sustituir parte del transporte en ferri y enfrenta desafíos técnicos, sísmicos y financieros antes de avanzar.
Marcas japonesas, estadounidenses y chinas compiten en un segmento que ofrece vehículos de trabajo, recreación y lujo. Imagen con fines ilustrativos. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpickups
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.