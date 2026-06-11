La pickup más barata que se vende en Costa Rica cuesta menos de $24.000: vea la lista completa de precios en junio

Marcas japonesas, estadounidenses y chinas compiten en un segmento que ofrece vehículos de trabajo, recreación y lujo. Imagen con fines ilustrativos.

La creciente demanda de vehículos de trabajo y uso recreativo impulsa la llegada de nuevas marcas y modelos al segmento de pickups. La oferta incluye alternativas compactas para actividades comerciales, así como vehículos de gran tamaño orientados a usuarios que buscan mayor capacidad, tecnología y desempeño fuera de carretera.

La Nación consultó a distintas agencias de vehículos en el país para establecer un rango de precios de este tipo de automóviles. Esta fue la comparación obtenida.

El modelo con el precio más bajos corresponde al Volkswagen Saveiro de cabina sencilla, con un precio de $23.990, se ubica en el segmento de entrada.

En el rango entre $29.000 y $40.000 aparecen varias propuestas de origen asiático. Entre ellas destacan la Changan Hunter 4x4, la GWM Wingle 7, la Foton Tunland G7, la JAC T8 PRO y la nueva Chery HIMLA, que buscan ganar espacio en un mercado tradicionalmente dominado por marcas japonesas y estadounidenses.

La Toyota Hilux, uno de los modelos más reconocidos del segmento, mantiene una amplia presencia en el mercado. La versión de cabina sencilla parte desde $40.990, mientras que la doble cabina alcanza los $43.390. Por su parte, la versión deportiva Hilux GR llega a los $78.990.

Por otro lado, los precios más elevados corresponden a pickups de gran tamaño y alto desempeño. La Ford F-150 XLT tiene un valor de $99.990, mientras que la RAM 1500 Laramie Sport se comercializa desde $109.900.

En la parte superior de la lista aparece la RAM 1500 RHO, que registra un precio de $183.900. El modelo se posiciona como la pickup más costosa del mercado analizado.

El listado reúne los modelos y precios facilitados por las agencias participantes. Durante la elaboración de este reportaje, se consultó a Veinsa e Isuzu sobre su oferta de pickups en Costa Rica, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta. Grupo Cofiño indicó que actualmente no dispone de vehículos de esta línea en stock, por lo que no figura en la comparación.

El mercado de pickups en Costa Rica ofrece alternativas para distintos presupuestos y necesidades, desde modelos compactos para actividades comerciales hasta vehículos de mayor tamaño orientados al trabajo pesado o al uso recreativo. La amplia variedad de marcas y configuraciones permite a los compradores comparar opciones antes de tomar una decisión.