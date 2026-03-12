Estos son los carros nuevos más baratos de Costa Rica antes de Expomóvil 2026

Un análisis de concesionarios revela los vehículos nuevos más baratos en Costa Rica antes de Expomóvil, con precios desde $13.990.

Con la Expomóvil a la vuelta de la esquina y la baja del dólar, el interés de muchas personas por tener un vehículo propio aumenta. Ante este escenario, La Nación realizó un repaso por algunos de los modelos nuevos de agencia más económicos disponibles en Costa Rica.

En ese contexto, varios modelos de combustión destacan por ofrecer los precios más accesibles dentro de la oferta actual de vehículos nuevos.

El análisis se basa en consultas realizadas a concesionarios entre febrero y marzo de 2026, con información recopilada directamente de las agencias sobre precios de entrada para vehículos nuevos.

Entre la revisión se encuentran modelos con precios desde $13.990 hasta los $59.900.

Los vehículos más baratos del mercado

Entre los carros de combustión con menor precio de entrada destacan vehículos compactos de marcas asiáticas y europeas. La lista por marca incluye:

La información utilizada proviene de consultas realizadas a distintas agencias del país entre febrero y marzo de 2026. Sin embargo, no todas las marcas participaron en el ejercicio.

FACO no brindó respuesta a la consulta, Veinsa no remitió la lista de modelos solicitada e Isuzu tampoco envió la información requerida. Por esa razón, los vehículos de esas marcas no forman parte del análisis comparativo.

En el ejercicio participaron varias agencias automotrices presentes en el país, entre ellas representantes de marcas como Suzuki, Toyota, Hyundai, Renault, Changan, DFSK, JS2, BAIC, entre otras.

Características de los tres vehículos nuevos más económicos del mercado

Suzuki Alto

Este hatchback del segmento A está equipado con un motor de 1.000 cc a gasolina y transmisión manual, capaz de desarrollar una potencia de 66 caballos de fuerza. Su diseño compacto está orientado a la movilidad urbana.

En materia de equipamiento, el modelo incorpora bolsas de aire delanteras, frenos ABS con EBD y control electrónico de estabilidad (ESP), además de sensores de retroceso que facilitan las maniobras. También incluye pantalla de audio de 7 pulgadas y volante multifuncional.

La propuesta de valor del Alto se centra en ofrecer una opción de transporte eficiente con bajo costo operativo y facilidad de manejo para desplazamientos diarios. (Suzuki /Cortesía)

Renault Kwid

Este modelo utiliza un motor de 1.000 cc a gasolina con transmisión manual, configuración orientada a ofrecer eficiencia de combustible y un mantenimiento accesible para quienes buscan su primer vehículo.

Entre sus características destaca un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como cuatro bolsas de aire, un elemento de seguridad que resalta dentro de su categoría. Estas características lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan conectividad y equipamiento básico sin elevar significativamente el costo del vehículo.

Ofrece un vehículo accesible, con conectividad y elementos de seguridad poco comunes en su rango de precio. (Renault /Cortesía)

Changan CS15

El Changan CS15 se ubica en el segmento de los SUV compactos y tiene un precio de entrada desde $15.990. Este modelo utiliza un motor de 1.500 cc a gasolina que desarrolla 105 caballos de fuerza y puede encontrarse con transmisión manual o de doble embrague (DCT). Su tamaño y configuración buscan equilibrar espacio interior, comodidad y facilidad de uso para la conducción diaria.

En seguridad incorpora bolsas de aire delanteras y laterales de asientos, frenos ABS con EBD y control electrónico de estabilidad, además de asistencia de salida en pendientes y monitoreo de presión de llantas. En el apartado de equipamiento incluye pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara de retroceso, volante multifuncional, aros de 17 pulgadas y luces diurnas LED.

Vehículo de dimensiones que se adaptan a las necesidades del día a día, ágil en ciudad. Un vehículo que impacta visualmente y representa estilo sin pagar precios de segmentos superiores. (Changan /Cortesía)

El precio base anunciado por las agencias corresponde normalmente al valor inicial del vehículo, sin incluir gastos adicionales como accesorios.

Nota: Esta lista corresponde a los precios suministrados por las agencias hasta el 2 de marzo del 2026. Los precios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios.