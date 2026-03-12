Economía

Estos son los carros nuevos más baratos de Costa Rica antes de Expomóvil 2026

Conozca cuáles son los vehículos nuevos más accesibles del mercado costarricense, con precios desde $13.990

Por Silvia Ureña Corrales
Expomóvil 2025
Un análisis de concesionarios revela los vehículos nuevos más baratos en Costa Rica antes de Expomóvil, con precios desde $13.990. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

