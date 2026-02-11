Economía

La OMC necesita una reforma urgente, advierte su directora

Ngozi Okonjo-Iweala pidió una reforma profunda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y advirtió que, sin cambios, el comercio mundial podría caer en el ‘caos’.

Por AFP
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, teme el inicio de una guerra arancelaria que afecte el comercial mundial por la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, instó a modernizar el organismo ante el avance tecnológico y el bloqueo del sistema de solución de disputas desde 2019. (FABRICE COFFRINI/AFP)







OMCOrganización Mundial del ComercioNgozi Okonjo Iweala
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

