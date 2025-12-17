La mayor plataforma de criptomonedas de Hong Kong sale a bolsa

Lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) del intercambio de criptomonedas con licencia HashKey en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

Hong Kong. La mayor plataforma de criptomonedas de Hong Kong, HashKey Group, comenzó a cotizar en bolsa este miércoles 17 de diciembre, en un momento en que la ciudad semiautónoma china busca consolidarse como centro mundial de esta tecnología.

Aunque el comercio y la minería de bitcóin y otras criptodivisas están prohibidos en China continental, en Hong Kong son habituales llamativos anuncios publicitarios de este sector.

Las autoridades locales han tomado medidas para regular esta industria en rápida evolución, en un intento por adelantarse a otros centros financieros como Dubái y Singapur.

Las acciones de HashKey Group, fundada en 2018 y que gestiona una plataforma de intercambio de criptomonedas junto con otras empresas, repuntaron al inicio de su debut bursátil. Después retrocedieron un 1,95% a 6,55 dólares hongkoneses ($0,84), luego de que el grupo recaudara 205 millones de dólares en una oferta pública inicial.

Su director ejecutivo, Xiao Feng, calificó la salida a bolsa como un “día glorioso” que demostró que “seguir la vía del cumplimiento normativo también puede conducir al éxito”. “Como empresarios, procedemos de China continental, pero HashKey es una empresa local de Hong Kong”, afirmó Xiao en la ceremonia de cotización.

Hong Kong se considera un campo experimental para el uso de las criptomonedas como instrumentos de inversión convencionales. La ciudad ha puesto en marcha este año un sistema de licencias para las “stablecoins”, un tipo de unidad digital menos volátil.

Las monedas virtuales están prohibidas en China continental desde 2021, aunque el país ha probado su propia moneda digital del banco central, el “e-yuan”.