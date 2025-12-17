Economía

La mayor plataforma de criptomonedas de Hong Kong sale a bolsa

HashKey Group, que gestiona una plataforma de intercambio de criptomonedas junto con otras empresas, fue fundada en 2018

EscucharEscuchar
Por AFP
HashKey
Lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) del intercambio de criptomonedas con licencia HashKey en la Bolsa de Valores de Hong Kong. (TOMMY WANG/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CriptomonedasHong KongHashKey Group
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.