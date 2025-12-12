Economía

La Fed reelige a sus presidentes regionales y reduce las posibilidades de interferencia de Trump

Los responsables de las sucursales que la Fed tiene por toda la geografía estadounidense han visto sus mandatos renovados por cinco años más y por unanimidad

Por Europa Press
Edificio blanco con columnas y una bandera, sede de la FED, ubicado en Washington D.C.
La Fed reeligió a sus presidentes regionales. (RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS/Europa Press)







FedReserva FederalDonald Trump
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

