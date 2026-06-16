Economía

La cadena Pizza Hut será vendida por $2,700 millones

La operación dividirá el negocio entre LongRange Capital y Yum China, sujeto a aprobaciones regulatorias

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Por Jailine González Gómez
Yum! Brands acordó vender Pizza Hut por $2.700 millones y espera cerrar ambas transacciones en el tercer trimestre de 2026.
WARSAW, POLAND - FEBRUARY 26: Yum! Brands acordó vender Pizza Hut por $2.700 millones y espera cerrar ambas transacciones en el tercer trimestre de 2026. (ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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