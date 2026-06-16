La cadena Pizza Hut será vendida por $2,700 millones

WARSAW, POLAND - FEBRUARY 26: Yum! Brands acordó vender Pizza Hut por $2.700 millones y espera cerrar ambas transacciones en el tercer trimestre de 2026.

Yum! Brands anunció este martes acuerdos definitivos para vender la cadena Pizza Hut por un valor agregado de $2.700 millones, sujeto a ajustes en el precio de compra.

La compañía informó que Pizza Hut fuera de China continental será adquirida por la firma de capital privado LongRange Capital por aproximadamente $1.500 millones. Por separado, Yum China Holdings comprará Pizza Hut China por cerca de $1.200 millones.

Agregó que la decisión se tomó tras una revisión de alternativas estratégicas para Pizza Hut iniciada en noviembre de 2025. La empresa indicó que la venta permitirá que la marca opere bajo estructuras de propiedad diferenciadas para sus mercados.

De concretarse ambas operaciones, la empresa espera recibir alrededor de $2.300 millones netos después de impuestos, ajustes de cierre y comisiones asociadas a las transacciones. La compañía también señaló que podría recibir hasta $75 millones adicionales de LongRange Capital antes de 2030 mediante un mecanismo de pago condicionado al desempeño.

La empresa prevé asumir gastos únicos por aproximadamente $85 millones durante el resto de 2026 para completar la separación de los negocios.

Además informó que continuará suministrando a Pizza Hut fuera de China continental la plataforma tecnológica Byte by Yum! y prestará determinados servicios corporativos mediante un acuerdo temporal de transición.

Las transacciones fueron aprobadas por unanimidad por la junta directiva de Yum! Brands y se espera que concluyan durante el tercer trimestre de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones habituales de cierre.

Tras concretarse la venta, Yum! dejará de reportar resultados financieros de la división Pizza Hut.

De forma paralela, la junta directiva de la compañía aprobó una autorización adicional de $4.000 millones para la recompra de acciones ordinarias. La empresa indicó que utilizará los recursos obtenidos en línea con su estrategia de asignación de capital, que contempla inversiones en el negocio y retornos para los accionistas.

Yum! Brands opera directamente o mediante franquicias más de 63.000 restaurantes en 155 países y territorios bajo las marcas KFC, Taco Bell, Pizza Hut y Habit Burger & Grill.