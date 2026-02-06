Economía

Pizza Hut cerrará 250 locales en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026

Pizza Hut tiene 20.000 restaurantes a nivel global

Por El Comercio / Perú / GDA
La reestructuración se da mientras Yum! Brands, que también es dueña de Taco Bell y KFC, analiza el futuro de Pizza Hut. (Pizza Hut)







