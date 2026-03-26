KFC inaugura su restaurante número 69 en Costa Rica con nueva apertura en Guanacaste: conozca la ubicación

Nueva apertura de KFC en Guanacaste impulsa empleo, inversión y expansión fuera del GAM en el plan 2026.

La cadena KFC Costa Rica inauguró un nuevo restaurante en Playas del Coco, Guanacaste, como parte de su plan de crecimiento 2026. La apertura elevó a 69 los locales en operación y consolidó su estrategia de expansión en zonas con alto dinamismo turístico.

La empresa informó que esta nueva sede implicó una inversión cercana a $1.300.000. Además, generó 25 empleos directos para personas de la comunidad. También impulsó oportunidades indirectas asociadas a la construcción y operación del establecimiento.

Según explicó el gerente general Alfonso Gutiérrez, la expansión en Guanacaste responde a una visión de crecimiento en regiones con alta actividad turística. Indicó que la apertura permite conectar con nuevas comunidades y aportar al desarrollo local mediante empleo y acceso a la oferta de la marca.

El restaurante cuenta con un formato moderno y funcional. Incluye kioscos digitales y espacios diseñados para mejorar la experiencia del cliente. Estos elementos facilitan la compra y responden a los hábitos actuales de consumo.

La compañía detalló que al cierre de 2025 logró implementar kioscos de autoservicio en el 100% de sus restaurantes en el país. Esta medida fortaleció la integración entre canales físicos y digitales.

Como parte de su estrategia social, la empresa estableció una alianza con la Fundación Sonrisas. Esta acción contempla la donación de 35 combos mensuales durante tres meses. El objetivo es apoyar programas dirigidos a niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

El local también incorpora prácticas sostenibles. Utiliza iluminación LED, equipos de bajo consumo y empaques compostables y biodegradables. Estas acciones forman parte del programa “Cocinando un mejor mañana”.

La apertura en Playas del Coco corresponde a la segunda de siete inauguraciones previstas para 2026. La empresa planea ampliar su presencia en distintas regiones del país y fortalecer su cobertura en comunidades estratégicas.

El evento de inauguración oficial se realizará el sábado 28 de marzo. La actividad será abierta al público y contará con dinámicas familiares, según indicó la compañía.