Economía

KFC inaugura su restaurante número 69 en Costa Rica con nueva apertura en Guanacaste: conozca la ubicación

La cadena apuesta por zonas turísticas con inversión millonaria, empleo y tecnología digital

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Por Jailine González Gómez
Nueva apertura de KFC en Guanacaste impulsa empleo, inversión y expansión fuera del GAM en el plan 2026.
Nueva apertura de KFC en Guanacaste impulsa empleo, inversión y expansión fuera del GAM en el plan 2026. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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