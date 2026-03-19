KFC Costa Rica busca personal sin experiencia previa: así puede aplicar en feria de empleo

KFC ofrecerá empleo en Santa Ana el 20 de marzo. Habrá hasta 20 plazas disponibles y no se requiere experiencia previa.

KFC Costa Rica organizará una feria de empleo en Santa Ana con el objetivo de captar talento para su operación en el país. La actividad ofrecerá hasta 20 vacantes y se enmarca en el proceso de expansión de la compañía.

La feria se realizará el viernes 20 de marzo, en un horario de 9 a. m. a 1 p. m., en la Casa Municipal de la Cultura Santa Ana, sede EMAI.

La empresa indicó que busca personas interesadas en desarrollarse en un entorno enfocado en el servicio al cliente y el trabajo en equipo.

Requisitos para aplicar a los puestos

Los interesados deben cumplir con condiciones básicas para optar por las plazas disponibles. Entre los requisitos se encuentran:

Primaria completa

Carné de manipulación de alimentos (deseable)

Disponibilidad para horarios rotativos, fines de semana y feriados

La compañía aclaró que no se requiere experiencia previa, lo que abre oportunidades para personas que buscan iniciar su vida laboral.

Documentos necesarios para participar

Quienes asistan deben presentar varios documentos para formalizar su postulación. La lista incluye:

Hoja de vida

Copia de cédula

Hoja de delincuencia

Títulos académicos (original y copia)

Tres cartas de recomendación

Según la información suministrada por la empresa, esta feria forma parte de su estrategia para fortalecer operaciones y crecimiento en Costa Rica.

Las personas interesadas pueden consultar más detalles sobre oportunidades laborales en el perfil de LinkedIn de la compañía.