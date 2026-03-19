Economía

KFC Costa Rica busca personal sin experiencia previa: así puede aplicar en feria de empleo

La actividad se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Santa Ana y busca personal para fortalecer operaciones en el país

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Por Jailine González Gómez
KFC ofrecerá empleo en Santa Ana el 20 de marzo. Habrá hasta 20 plazas disponibles y no se requiere experiencia previa.
KFC ofrecerá empleo en Santa Ana el 20 de marzo. Habrá hasta 20 plazas disponibles y no se requiere experiencia previa. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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