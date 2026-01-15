KFC Costa Rica busca personal sin experiencia previa: conozca dónde y cómo aplicar

KFC contratará personal en Guanacaste sin experiencia previa. La feria será el 19 de enero en Playas del Coco.

KFC Costa Rica anunció la realización de una feria de empleo en Playas del Coco, Guanacaste, como parte de su proceso de expansión para el año 2026. La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero en el Salón Comunal del Coco de Adicoco, en horario de 9:30 a. m. a 2:30 p. m.

La marca busca incorporar personal para la apertura de un nuevo restaurante en la zona. Los puestos disponibles no requieren experiencia laboral previa, por lo que representan una oportunidad de inserción al mercado para personas sin trayectoria laboral, según informó la empresa.

Entre los requisitos se encuentran:

Primaria completa

Carné de manipulación de alimentos (deseable)

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados

Las personas interesadas deberán presentar:

Hoja de vida actualizada

Copia de cédula

Hoja de delincuencia

Originales y copia de títulos académicos

Tres cartas de recomendación

El proceso está dirigido a personas que demuestren compromiso con el servicio al cliente y habilidades para el trabajo en equipo, valores esenciales para el funcionamiento de la cadena de restaurantes.

Esta feria forma parte del plan de expansión de KFC para este año, con el cual busca fortalecer su presencia nacional y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera.

Quienes deseen obtener más información sobre esta convocatoria o conocer otras oportunidades laborales en la empresa pueden acceder al perfil de KFC Costa Rica en LinkedIn.