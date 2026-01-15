Economía

KFC Costa Rica busca personal sin experiencia previa: conozca dónde y cómo aplicar

La cadena busca personal para su nueva apertura. La feria será el 19 de enero y los puestos no requieren experiencia previa

Por Jailine González Gómez
KFC contratará personal en Guanacaste sin experiencia previa. La feria será el 19 de enero en Playas del Coco.
KFC contratará personal en Guanacaste sin experiencia previa. La feria será el 19 de enero en Playas del Coco. (KFC Costa Rica/Cortesía)







notas iaJGGKFCKFC Costa RicaEmpleoVacantesNuevas vacantes
Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

