KFC inaugura su restaurante número 68 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

La cadena de pollo frito abrió su primer restaurante del año en Grecia. La inversión supera $1,3 millones y forma parte de un plan de siete aperturas en 2026.

KFC Costa Rica inició su plan de expansión para 2026 con la apertura de un nuevo restaurante en Plaza Activa Grecia, en la región de Occidente. La marca programó una inauguración oficial abierta al público para el sábado 14 de marzo. La actividad incluirá dinámicas y espacios de entretenimiento dirigidos a familias y vecinos de la zona.

La nueva apertura elevó a 68 restaurantes el total de locales que la cadena opera en el país. Según información de la empresa, el proyecto responde al crecimiento comercial y residencial que experimentó Grecia durante los últimos años. La inversión supera los $1,3 millones y permitió la creación de 25 empleos directos para vecinos del cantón.

La compañía explicó que el establecimiento incorpora infraestructura moderna con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil para los clientes. El restaurante cuenta con autoservicio, kioscos digitales para pedidos, servicio a domicilio y conectividad gratuita. Estas herramientas permiten procesos de compra más rápidos y personalizados.

Al cierre de 2025, KFC Costa Rica se convirtió en la primera cadena de comida rápida del país en instalar kioscos digitales de autoservicio en el 100% de sus restaurantes.

Según la empresa, la apertura en Grecia marca el inicio del plan de crecimiento de KFC en Costa Rica para 2026. Durante el año, la compañía proyecta siete nuevas aperturas en distintas zonas del país. El objetivo es ampliar su cobertura y generar nuevas oportunidades de empleo.