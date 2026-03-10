Economía

KFC inaugura su restaurante número 68 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

El restaurante en Plaza Activa Grecia suma 68 locales de la cadena en el país e impulsa el plan de crecimiento de la marca durante 2026

Por Jailine González Gómez
La cadena de pollo frito abrió su primer restaurante del año en Grecia. La inversión supera $1,3 millones y forma parte de un plan de siete aperturas en 2026.
La cadena de pollo frito abrió su primer restaurante del año en Grecia. La inversión supera $1,3 millones y forma parte de un plan de siete aperturas en 2026. (KFC/Cortesía)







