KFC Costa Rica busca personal sin experiencia en feria de empleo: estas son las fechas, requisitos y cómo aplicar

KFC organizará feria de empleo en Tamarindo el 08 de abril. Solicita requisitos básicos y documentos completos para aplicar.

La cadena KFC realizará una feria de empleo en Tamarindo, Guanacaste, como parte de su plan de expansión para 2026. La actividad busca contratar personal para su próxima apertura en la zona, según detalla un comunicado oficial.

La jornada se llevará a cabo el miércoles 8 de abril, entre las 10 a. m. y las 2:30 p. m., en el salón de la Iglesia católica de Villarreal, en Tamarindo. La empresa indicó que la iniciativa pretende reforzar su equipo de trabajo y aportar al desarrollo de la comunidad.

El proceso forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca en el país. Según la información suministrada, la compañía busca talento con orientación al servicio al cliente y habilidades para el trabajo en equipo.

Requisitos para aplicar

Las personas interesadas deben cumplir con condiciones básicas para optar por los puestos disponibles. Entre los principales requisitos destacan:

⇒ Primaria completa.

⇒ Carné de manipulación de alimentos (deseable).

⇒ Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados.

La empresa aclaró que no se requiere experiencia previa, lo que amplía las oportunidades para quienes buscan su primer empleo.

Documentos obligatorios

Los asistentes deben presentar una serie de documentos para participar en el proceso de selección. La lista incluye:

⇒ Hoja de vida.

⇒ Copia de cédula.

⇒ Hoja de delincuencia.

⇒ Títulos académicos originales y copia.

⇒ Tres cartas de recomendación.

La organización recomendó llegar con todos los documentos completos para facilitar la evaluación de los candidatos.

Las personas interesadas pueden consultar más información sobre oportunidades laborales en el perfil de LinkedIn de la empresa.