Economía

KFC Costa Rica busca personal sin experiencia en feria de empleo: estas son las fechas, requisitos y cómo aplicar

La cadena busca personal para su nueva apertura en Guanacaste y ofrece oportunidades laborales sin solicitar experiencia previa

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Por Jailine González Gómez
KFC organizará feria de empleo en Tamarindo el 08 de abril. Solicita requisitos básicos y documentos completos para aplicar.
KFC organizará feria de empleo en Tamarindo el 08 de abril. Solicita requisitos básicos y documentos completos para aplicar. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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