KFC anuncia feria de empleo: conozca dónde es y cómo aplicar

KFC organizará feria de empleo el 17 de abril en Ciudad Colón con plazas disponibles y sin requisito de experiencia previa.

La generación de empleo en el país se mantiene como uno de los principales retos en diversas comunidades. En este contexto, empresas del sector privado impulsan iniciativas para atraer talento y ampliar sus operaciones.

KFC Costa Rica organizará una feria de empleo el viernes 17 de abril en el Antiguo Mercado de Ciudad Colón, con el objetivo de reclutar personal para fortalecer su equipo de trabajo. La actividad se realizará de 10 a. m. a 2 p. m.

La compañía explicó que esta iniciativa forma parte de su plan de expansión en el país, el cual busca generar oportunidades laborales en distintas zonas y responder a su crecimiento sostenido.

Durante la jornada, se recibirán perfiles interesados en integrarse a un entorno enfocado en el servicio al cliente y el trabajo en equipo, según detalló la organización.

Entre los requisitos solicitados se encuentra contar con primaria completa, así como disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados. El carné de manipulación de alimentos es deseable, pero no obligatorio.

Las personas interesadas deberán presentarse con documentación completa, que incluye hoja de vida, copia de cédula, hoja de delincuencia, títulos académicos y tres cartas de recomendación.

La empresa indicó que no se exige experiencia previa, lo que convierte la actividad en una oportunidad para quienes buscan iniciar su carrera laboral en el sector de alimentos y servicio.

KFC opera actualmente 69 restaurantes en Costa Rica y mantiene estrategias orientadas a la innovación, tecnología y sostenibilidad, como parte de su presencia en el mercado local.