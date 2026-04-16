Economía

KFC anuncia feria de empleo: conozca dónde es y cómo aplicar

Descubra los detalles clave de la feria de empleo de KFC en Costa Rica: requisitos, horarios y documentos necesarios para postularse a las vacantes disponibles

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Por Silvia Ureña Corrales
KFC organizará feria de empleo en Tamarindo el 08 de abril. Solicita requisitos básicos y documentos completos para aplicar.
KFC organizará feria de empleo el 17 de abril en Ciudad Colón con plazas disponibles y sin requisito de experiencia previa. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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