KFC abrirá siete nuevos restaurantes en Costa Rica en 2026: conozca los lugares donde estarán

KFC Costa Rica anunció siete nuevas aperturas para 2026, con una inversión de $9,1 millones, generación de empleo y expansión en varias provincias.

La cadena de comida rápida KFC Costa Rica anunció un plan de expansión para este 2026 que contempla la apertura de siete nuevos restaurantes en distintas zonas del país. El proyecto incluye una inversión de $9,1 millones, la creación de 175 empleos directos y el fortalecimiento de su presencia en Guanacaste, Heredia, Alajuela y San José.

Según informó la compañía, esta iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca para este 2026 y busca ampliar la cobertura del servicio.

El plan de crecimiento prevé que Guanacaste concentre tres de las siete nuevas aperturas. KFC agregó que las ubicaciones específicas se comunicarán de forma gradual conforme avancen los procesos de desarrollo y construcción.

En cada comunidad donde se instalará un nuevo restaurante, los procesos de reclutamiento se orientarán a personas vecinas de la zona, con el objetivo de fomentar el empleo local.

Con las nuevas aperturas previstas para 2026, KFC Costa Rica alcanzará un total de 74 restaurantes en operación al cierre del año, según la proyección oficial de la compañía.

La cadena agregó que la expansión se complementará con un plan de remodelaciones en restaurantes existentes, enfocado en instalaciones más modernas y funcionales, así como en la optimización de recursos operativos.

Digitalización y experiencia del cliente

Al cierre de 2025, KFC Costa Rica completó la instalación de kioscos digitales de autoservicio en el 100% de sus restaurantes. Este modelo se mantendrá en las nuevas aperturas previstas para 2026.

La empresa indicó que la expansión busca combinar crecimiento comercial, generación de empleo e innovación operativa, con una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo económico y social del país.