Economía

JW Marriott abrirá en Costa Rica su primer resort todo incluido del mundo: conozca dónde estará ubicado

Marriott anunció un nuevo hotel de lujo todo incluido en Costa Rica con 415 habitaciones, 17 piscinas y una apuesta enfocada en turismo internacional

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Por Gustavo Ortega Campos y Silvia Ureña Corrales
El resort de lujo se ubicará en La Cruz de Guanacaste y tendrá restaurantes, spa, salones para eventos y frente de playa.
El resort de lujo se ubicará en La Cruz de Guanacaste y tendrá restaurantes, spa, salones para eventos y frente de playa. (JW Marriott/Cortesía)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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