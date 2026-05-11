JW Marriott abrirá en Costa Rica su primer resort todo incluido del mundo: conozca dónde estará ubicado

El resort de lujo se ubicará en La Cruz de Guanacaste y tendrá restaurantes, spa, salones para eventos y frente de playa.

Costa Rica sumará su primer JW Marriott todo incluido del mundo, ubicado en Costa Elena, en La Cruz de Guanacaste. El inicio de operaciones está previsto entre los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2026.

El resort operará bajo el nombre JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, All-Inclusive y tiene una inversión de $60 millones, según la información publicada por Marriott.

El proyecto turístico forma parte de un acuerdo entre Marriott International y Mullen Real Estate Capital. La propiedad se enfocará en viajeros de Estados Unidos, Europa y Canadá.

El hotel tendrá 415 habitaciones, 11 restaurantes y bares, 17 piscinas y 4.100 m² de amenidades acuáticas. También contará con 900 m² para eventos, un spa de 1.500 m² y un centro de acondicionamiento físico.

El resort de lujo se ubicará en La Cruz de Guanacaste y tendrá restaurantes, spa, salones para eventos y frente de playa. (JW Marriott/Cortesía)

La inversión generaría 700 empleos. El complejo tendrá 270 metros de frente de playa y se ubicará en Costa Elena, en La Cruz de Guanacaste.

La cadena hotelera opera más de 9.300 propiedades bajo más de 30 marcas en 144 países y territorios. En Costa Rica, su portafolio en desarrollo incluye 15 propiedades y 1.776 habitaciones.