Economía

Jurado de Estados Unidos concluye que Live Nation, dueño de Ticketmaster, operó monopolio ilegal

El veredicto, que podría tener profundas repercusiones en el mundo de los conciertos, se conoció tras cuatro días de deliberaciones

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Por AFP
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En 2010, Live Nation adquirió Ticketmaster con la aprobación del Departamento de Justicia, y desde entonces ha sido acusada de abuso de posición dominante. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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