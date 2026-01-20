Jupema depositará estas fechas las pensiones del Magisterio en enero de 2026

Las personas pensionadas del Magisterio ya conocen las fechas de pago de Jupema para enero de 2026.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) definió las fechas de pago de las pensiones correspondientes a enero de 2026, tanto para el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) como para el Régimen Transitorio de Reparto (RTR).

Durante el primer mes del año, las personas pensionadas del Régimen de Capitalización Colectiva recibirán sus depósitos los días 13 al 28 de enero, según el calendario oficial publicado por la institución.

En el caso del Régimen Transitorio de Reparto, el pago de la pensión se realizará el 20 de enero, fecha que se mantiene como el único depósito mensual para este grupo de jubilados.

Jupema recordó que el RCC cubre a quienes ingresaron a laborar al Magisterio Nacional después del 15 de julio de 1992, mientras que el RTR protege a las personas que iniciaron labores antes de esa fecha y se financia con cargo al Presupuesto Nacional.

La institución recomendó a las personas pensionadas verificar su régimen y tomar en cuenta estas fechas para la planificación de gastos de inicio de año, especialmente aquellos asociados a servicios básicos y compromisos financieros recurrentes.

El calendario completo de pagos para 2026 se encuentra disponible en los canales oficiales de Jupema.