Economía

Jupema depositará estas fechas las pensiones del Magisterio en enero de 2026

Jupema ya definió cuándo pagará las pensiones del Magisterio en enero de 2026. Revise las fechas oficiales, el régimen que le corresponde y cómo planificar sus gastos de inicio de año

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las personas pensionadas del Magisterio ya conocen las fechas de pago de Jupema para enero de 2026.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPensionesJupema
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.