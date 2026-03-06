Economía

Juez estadounidense concede moratoria a la agencia aduanera para devolver aranceles cobrados

El mes pasado, la Corte Suprema declaró ilegales parte de estos impuestos porque Trump carecía de poderes para imponerlos.

Por AFP
Contenedores de carga alineados en un puerto de Estados Unidos, con la ciudad al fondo, en medio del litigio sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Cientos de empresas habían presentado demandas para recuperar los aranceles pagados, que, según el director de programas comerciales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, rondan los $166.000 millones. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







