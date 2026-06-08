Economía

Juez de Estados Unidos declara ilegal tasa de $100.000 impuesta por Trump a visas para trabajadores altamente calificados

El magistrado falló, en una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas, que la medida del mandatario republicano se atribuía las facultades tributarias del Congreso

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Por AFP
US President Donald Trump speaks during a press conference in the Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, on February 20, 2026. US President Donald Trump will hold a press conference Friday to discuss the Supreme Court's ruling against a major part of his tariffs, spokeswoman Karoline Leavitt said. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Trump anunció la nueva política de visas H-1B en setiembre, con el argumento de que buscaba reemplazar a trabajadores estadounidenses por personas dispuestas a trabajar por menos dinero. (MANDEL NGAN/AFP)







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