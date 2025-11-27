Economía

JPMorgan construirá en Londres una sede para 12.000 empleados que inyectará en la economía $13.110 millones

JPMorgan, el mayor banco de EE. UU. construirá una torre de 280.000 m² en Canary Wharf, que albergará a 12.000 empleados y generará 7.800 puestos de trabajo.

Por Europa Press
Render arquitectónico que muestra áreas verdes y zonas de reunión junto a la nueva sede de JPMorgan Chase en Canary Wharf, con vista panorámica de Londres al atardecer.
Render de la futura sede de JPMorgan Chase en Canary Wharf, Londres, un proyecto diseñado por Foster + Partners que forma parte de la inversión de $13.110 millones anunciada por el banco para reforzar sus operaciones en el Reino Unido. (Europa/Europa Press)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

