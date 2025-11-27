JPMorgan construirá en Londres una sede para 12.000 empleados que inyectará en la economía $13.110 millones

Render de la futura sede de JPMorgan Chase en Canary Wharf, Londres, un proyecto diseñado por Foster + Partners que forma parte de la inversión de $13.110 millones anunciada por el banco para reforzar sus operaciones en el Reino Unido.

Madrid. JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, anunció este jueves que construirá una nueva sede para sus operaciones en Reino Unido en el distrito financiero de Canary Wharf, la cual inyectará unos $13.110 millones (9.900 millones de libras) en la economía británica durante los próximos seis años.

Según la nota de prensa publicada, la torre albergará a unos 12.000 empleados y contará con cerca de 280.000 metros cuadrados. Se prevé que la fase de construcción y puesta a punto llevará unos seis años, periodo durante el que se crearán 7.800 empleos.

Hasta que la torre esté operativa, se realizarán mejoras en las oficinas de 25 Bank Street, también situadas en Canary Wharf. Cuando esté concluida, se concentrará la fuerza laboral en la nueva sede y en 60 Victoria Embankment, mientras que se abandonarán las oficinas alquiladas de One Cabot Square y se valorará la venta de las de 25 Bank Street.

El diseño correrá a cargo de Foster + Partners, estudio británico detrás de la recientemente inaugurada sede central de JPMorgan en Nueva York.

El banco norteamericano tiene en Gran Bretaña una plantilla de 13.000 trabajadores en Londres, 5.300 en Bournemouth y 4.000 repartidos entre Glasgow y Edimburgo. La entidad ha recordado que en octubre ya invirtió 350 millones de libras ($463,5 millones) en su campus en Bournemouth.

“Londres ha sido un centro comercial y financiero durante más de mil años, y mantenerlo como un lugar dinámico para las finanzas y los negocios es fundamental para la salud de la economía del Reino Unido”, afirm´o el presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

“Este edificio representa nuestro compromiso duradero con la ciudad, el Reino Unido, nuestros clientes y nuestra gente. La prioridad del Gobierno británico con el crecimiento económico ha sido un factor decisivo a la hora de tomar esta decisión”, añadió en referencia al presupuesto presentado ayer por el Ejecutivo del laborista Keir Starmer.

En este sentido, la responsable de la Hacienda británica, Rachel Reeves, se mostró “entusiasmada” por la “apuesta milmillonaria” de JPMorgan por Londres.