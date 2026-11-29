Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), comentó que la reforma que busca dividir el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos diferenciados “es necesaria” , independientemente de que se implemente o no el modelo de fondos generacionales en el 2029.

“Corresponde, por responsabilidad técnica, por perfiles de riesgos y protección a los próximos a pensionarse y a los pensionados, hacer la separación, independientemente de lo que surja después ”, dijo Alvarado a La Nación.

Jerarca de la Supén dice que la reforma para dividir el ROP en dos fondos es necesaria independientemente de que se implemente o no fondos generacionales

En la propuesta de la Superintendencia para dividir el ROP en dos fondos especializados cada operadora de pensiones complementarias (OPC) administraría dichos fondos.

Uno de ellos es el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP) , destinado a administrar los recursos de las personas menores de 55 años que aún se encuentran en la etapa de acumulación. El otro es el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB) , dirigido a quienes tienen 55 años o más o ya están jubilados.

El jerarca de la Supén consideró que el rendimiento del fondo para personas menores de 55 años sería similar al que genera actualmente el ROP, administrado bajo un único fondo. En cambio, el destinado a quienes tienen 55 años o más reportaría un premio menor, debido a que su estrategia de inversión asumiría menos riesgos.

“Nuestra intención es que esa reforma quede aprobada en el año 2026 por el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero). Como tarde, enero del 2027 ″, comentó el superintendente de Pensiones.

Una vez aprobada la reforma, comenzaría a correr el plazo de nueve meses contemplado en la propuesta para que las operadoras de pensiones realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas y procesos, antes de la entrada en funcionamiento de los dos fondos.

Sin embargo, Alvarado advirtió de que el periodo de nueve meses podría modificarse si, durante la consulta pública, se reciben observaciones al respecto y estas se incorporan en la versión final de la reforma.

De mantenerse ese periodo y aprobarse la iniciativa a más tardar en enero del 2027, los dos fondos del ROP entrarían en funcionamiento, como máximo, en octubre de ese año. No obstante, esa fecha todavía no está definida .

Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, consideró que el rendimiento del fondo para personas menores de 55 años sería similar al que genera actualmente el ROP, administrado bajo un único fondo. (Albert Marín/Entrevista al superintendente de pensiones Hermes Alvarado.)

Fondos generacionales, a la espera

Los fondos generacionales plantean distribuir a las personas en cuatro grupos según su rango de edad, con el fin de ajustar las estrategias de inversión al horizonte de jubilación y al riesgo que puede asumir cada generación.

Así, los recursos de los afiliados más jóvenes podrían invertirse en portafolios con mayor exposición al riesgo, mientras que los de quienes están próximos a pensionarse o ya estén jubilados se orientarían hacia estrategias más conservadoras.

El modelo, impulsado por la entonces superintendente Rocío Aguilar, estaba previsto inicialmente para entrar en vigor el 1.º de abril del 2025. Sin embargo, en marzo de ese año, se aprobó una primera prórroga de 12 meses, que trasladó su implementación a abril del 2026.

Posteriormente, específicamente en enero del 2026, el Conassif acordó un nuevo aplazamiento de la entrada en vigencia de los fondos generacionales.

La propuesta de prórroga se presentó ante el órgano el 3 de noviembre del 2025. En esa ocasión, se aprobó abrir una consulta pública para trasladar la implementación hasta abril del 2028. Finalmente, el plazo se extendió hasta inicios del 2029 .

Alvarado recordó que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) solicitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) un estudio técnico para incorporar variables y riesgos adicionales a los considerados en una propuesta de fondos generacionales, presentada a principios del 2025. Según explicó, el Consejo consideró necesario ampliar el análisis antes de tomar una decisión sobre su eventual implementación.

Los resultados de dicho estudio estarían listos en enero del 2027, según el jerarca. Posteriormente, la Supén contratará una auditoría para revisar los resultados y la metodología empleada en el estudio. De acuerdo con Hermes Alvarado, ese proceso podría tomar entre tres y cuatro meses.

“ Hasta el final de este proceso de entrega del informe y la revisión de la auditoría estaríamos en capacidad de llevarle al Conassif lo que procede en materia de fondos generacionales . Ahorita estamos a la espera de esos resultados”, dijo el superintendente de Pensiones a este diario.

¿Qué podría pasar en 2029?

Jerarca de la Supén dice qué podría pasar a partir de 2029, año en que entrarían en vigor los fondos generacionales

En cuanto a la posibilidad de que ambos modelos funcionen simultáneamente a partir del 2029, cuando entraría en vigor el plan de fondos generacionales, Alvarado señaló que, si el Conassif finalmente da el visto bueno para seguir con ese esquema, sería necesario revisar cómo se armonizaría.

“Hay que armonizar eso en virtud de esa nueva realidad y ver cómo quedarían eventualmente esas cajitas de edad en los fondos generacionales, si es eso lo que acuerda al final el Conassif. Ahora, hay que esperar, definitivamente hay que esperar ”, explicó.

El jerarca de la Superintendencia de Pensiones indicó que se podrían valorar distintas alternativas, como modificar el límite de edad de 55 años establecido para pasar al Fondo de Administración para el Beneficio (FAB) y elevarlo a 60 años, o bien, analizar una eventual segmentación del Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP).

El superintendente aclaró que estas son posibilidades que deberán estudiarse una vez que se cuente con el estudio técnico que prepara el Banco Central. “Todo es revisable, pero teniendo el criterio técnico de ese informe (del BCCR)”, concluyó.