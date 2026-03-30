Isla San Lucas estrenará nuevo embarcadero turístico en 2026. Estos son los detalles

Trabajadores realizan labores en la construcción del embarcadero turístico en la isla San Lucas, mientras una embarcación permanece en las cercanías. La obra busca mejorar el acceso al parque nacional, declarado en 2020.

La isla San Lucas estrenará embarcadero turístico a inicios del segundo semestre de este año.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) prevé que la obra, que tiene un 26% de avance, sea inaugurada entre julio y agosto de 2026. La inversión se estima en ¢985 millones.

El nuevo atracadero tendrá capacidad para recibir hasta cuatro embarcaciones de manera simultánea.

San Lucas fue declarada Parque Nacional en 2020.

El jerarca del ICT, William Rodríguez, dijo turismo sigue que el proyecto es prioritario para consolidar condiciones de infraestructura de primer nivel y seguridad en este sitio de alto valor histórico y natural.

La construcción de 490 metros de construcción respeta las estructuras patrimoniales existentes y sustituye la infraestructura deteriorada, explicó Rodríguez.

Karl Kuhlmann, ingeniero y director técnico del proyecto, dijo que la construcción respeta la biodiversidad, lo que calificó de un reto para cualquier empresa constructora.

Resaltó, además, la complejidad de la logística por las condiciones meteorológicas y de las mareas, sumado la creación de los muelles flotantes.

Autoridades y personal técnico inspeccionan los avances en la construcción del nuevo embarcadero turístico en la isla San Lucas, en Puntarenas. El proyecto del ICT presenta un 26% de avance y busca fortalecer la infraestructura y seguridad para visitantes en este parque nacional. (Cortesía ICT)

En operaciones normales

Durante Semana Santa este Parque Nacional funcionará de manera normal, indicó el ICT.

La isla, que funcionó como una cárcel, es un tesoro patrimonial e histórico. Inspiró el libro La Isla de los Hombres Solos de José León Sánchez.

“Si bien la Isla San Lucas es reconocida por su antiguo penal, es mucho más que eso y, tenemos 15 kilómetros de senderos dentro de la isla, contamos con uno de los últimos bosques tropicales secos de Mesoamérica y sitios arqueológicos”, explicó Elvis Barrantes, guardaparques de la isla.

El horario de atención a turistas y visitantes durante la Semana Santa es de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y usualmente se organizan tours en bote guiados desde el centro de Puntarenas.