Economía

Isla San Lucas estrenará nuevo embarcadero turístico en 2026. Estos son los detalles

La histórica isla San Lucas, declarada Parque Nacional en 2020, fortalecerá su infraestructura turística con un nuevo muelle

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Por Gustavo Ortega Campos
Obreros construyen muelle turístico en isla San Lucas con ferry cercano en Puntarenas y pilotes visibles en el mar.
Trabajadores realizan labores en la construcción del embarcadero turístico en la isla San Lucas, mientras una embarcación permanece en las cercanías. La obra busca mejorar el acceso al parque nacional, declarado en 2020. (Cortesía ICT)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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