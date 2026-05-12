Economía

Intensa realizará feria de empleo gratuita con pruebas de idiomas y vacantes bilingües

Empresas multinacionales, pruebas gratuitas de idiomas y talleres prácticos formarán parte de Talent Up 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Evento gratuito de Intensa ofrecerá vacantes bilingües, networking y asesoría profesional el 22 de mayo en Barrio Escalante.
Evento gratuito de Intensa ofrecerá vacantes bilingües, networking y asesoría profesional el 22 de mayo en Barrio Escalante. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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