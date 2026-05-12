Intensa realizará feria de empleo gratuita con pruebas de idiomas y vacantes bilingües

Evento gratuito de Intensa ofrecerá vacantes bilingües, networking y asesoría profesional el 22 de mayo en Barrio Escalante.

La academia Intensa Language Institute anunció la segunda edición de Talent Up 2026, una feria de empleo gratuita que reunirá a empresas reclutadoras, talleres de empleabilidad y pruebas de inglés y portugués el próximo 22 de mayo en Barrio Escalante, San José.

La actividad se desarrollará de 10 a. m. a 4 p. m. y estará abierta a estudiantes, egresados y público general. Según la organización, el objetivo consiste en facilitar el acceso a oportunidades laborales y fortalecer las habilidades profesionales de los asistentes.

Durante la jornada, las personas podrán realizar gratuitamente pruebas de nivel de inglés y portugués, cuyos resultados se entregarán el mismo día para facilitar la postulación inmediata a vacantes disponibles. La empleabilidad bilingüe figura entre los principales enfoques del evento.

La feria también ofrecerá talleres sobre entrevistas laborales, optimización de perfiles en LinkedIn y elaboración de currículum vitae. Además, incluirá asesoría personalizada, fotografía profesional para hojas de vida y espacios de networking con reclutadores.

Entre las empresas participantes destacan Amazon, Stryker, Concentrix, Foundever y Thermo Fisher Scientific. También asistirán compañías como TransPerfect Connect Costa Rica, Bill Gosling Outsourcing y Align Technology de Costa Rica S.R.L.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como servicio al cliente, finanzas, contabilidad, tecnologías de la información, ingeniería, procurement e interpretación bilingüe. Entre los puestos anunciados aparecen plazas de Senior Accounting Analyst, Ingeniero de Planta, Ingeniero de Procesos de Calidad y Compliance Analyst.

La organización afirmó que Talent Up surgió como una respuesta a la creciente demanda de talento bilingüe en Costa Rica y al interés de las empresas en espacios de reclutamiento más directos.

La inscripción para participar se realiza mediante el sitio web oficial de Intensa.