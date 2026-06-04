Economía

Inteligencia artificial eleva despidos en empresas de Estados Unidos a nivel más alto desde 2020

Compañías de Estados Unidos eliminaron más de 97.000 puestos de trabajo en mayo, según un estudio.

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Por Europa Press
En mayo anterior, las empresas de EE. UU. atribuyeron a la inteligencia artificial como la principal razón para despedir a 97.000 trabajadores. (BRANDON THIBODEAUX)







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