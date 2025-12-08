INS remata vehículos para repuestos desde ¢75.000

Instituto Nacional de Seguros habilita venta de 63 vehículos para repuestos, con inspección en Curridabat y proceso de ofertas electrónicas hasta el 19 de diciembre.

La venta de flotas siniestradas se volvió una oportunidad para quienes buscan piezas de automóvil a menor costo. El Instituto Nacional de Seguros (INS) puso a disposición 63 vehículos para repuestos, en un proceso de oferta que se abrirá desde este 8 hasta el 19 de diciembre.

Según la información oficial, los precios base van desde ¢75.000 hasta ¢15.000.000, montos a los que se debe sumar el impuesto al valor agregado (IVA).

Los detalles de cada unidad están disponibles en el apartado “Venta de Bienes” del sitio web del INS, donde las personas interesadas pueden revisar marca, modelo y condiciones de los vehículos.

Las ofertas se recibirán únicamente por correo electrónico. El INS indicó que las personas oferentes deben enviar sus propuestas al buzón ofertasvehiculos@grupoins.com entre el 8 y el 19 de diciembre, a más tardar a las 10 a. m., siguiendo las instrucciones que se detallan en la plataforma institucional.

Tras el cierre del plazo, la institución realizará un “Acto de apertura de ofertas” con presencia de un notario o una notaria del INS, quien dará fe del proceso. La sesión se transmitirá por la plataforma Teams Live y cada participante recibirá, junto con el acuse de recibido de su oferta, el enlace para seguir la apertura en línea.

Los automotores se agrupan por renglones y corresponden a distintas marcas, años y gamas.

En la lista figuran, por ejemplo, un Changan CS35 Plus 2020, con un precio base de ¢2.000.000, un Suzuki Swift GA 2001, con monto inicial de ¢250.000, y un Hyundai Accent GL 2012, cuya base se fijó en ¢1.250.000, todos más IVA. También se incluyen modelos como Hyundai Tucson, Toyota Agya, Toyota Rav4, Mercedes Benz GLE, Hyundai Elantra, Suzuki Vitara y Volkswagen Jetta, entre otros.

Antes de presentar una oferta, las personas interesadas pueden inspeccionar físicamente los vehículos. La revisión se realizará en la Sede del Este del INS, en Curridabat, ubicada al costado este de la plaza del Redondel de Zapote, del 8 al 17 de diciembre (días hábiles), de 9:30 a. m. a 4 p. m., previa coordinación telefónica.

Para coordinar la visita o hacer consultas, el INS puso a disposición los teléfonos 2287-6000, extensiones 32137, 32759 y 32768, así como los correos ldpadillag@grupoins.com, jmoreiram@grupoins.com y kretanac@grupoins.com. La institución recordó que se trata de vehículos destinados a desarme y uso de repuestos, por lo que la decisión de compra debe considerar el estado real de cada unidad.