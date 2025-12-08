Economía

INS remata vehículos para repuestos desde ¢75.000

El INS remata 63 vehículos para repuestos. El proceso de ofertas ya está abierto y permite inspección previa en Curridabat. Conozca aquí cómo participar

Por Silvia Ureña Corrales
Instituto Nacional de Seguros habilita venta de 63 vehículos para repuestos, con inspección en Curridabat y proceso de ofertas electrónicas hasta el 19 de diciembre.
Instituto Nacional de Seguros habilita venta de 63 vehículos para repuestos, con inspección en Curridabat y proceso de ofertas electrónicas hasta el 19 de diciembre. (Cortesía /Cortesía)







notas iaSUCRematesRemates vehículosINS
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

