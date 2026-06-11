Economía

Inflación mayorista en Estados Unidos sube a 6,5% anual en mayo, su mayor nivel en más de tres años

La inflación viene repuntando con fuerza en Estados Unidos desde marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo y sus derivados

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Por AFP
El PPI subió subió 6,5% en los 12 meses que terminaron en mayo, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales, (Shutterstock)







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