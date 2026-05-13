Economía

Inflación mayorista en Estados Unidos sube a 6% anual en abril

Estos datos auguran fuertes tensiones a futuro sobre los precios que pagarán los consumidores

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Por AFP
En Costa Rica hay siete tipos de fondos de inversión.
El índice de precios a la producción (PPI) en Estados Unidos se disparó el mes pasado hasta 6% en un año. (Shutterstock/Shutterstock)







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