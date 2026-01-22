Inflación interanual en Estados Unidos llegó a 2,8% en noviembre

La inflación se mantuvo estable en la medición a 12 meses en Estados Unidos en noviembre

La inflación se mantuvo estable en la medición a 12 meses en Estados Unidos en noviembre con respecto al último dato disponible, de setiembre, en 2,8%, todavía alejada del objetivo de la Reserva Federal, según el índice PCE publicado este jueves 22 de enero.

Los datos de noviembre fueron publicados con retraso debido a la larga parálisis presupuestal o “shutdown” que golpeó a Estados Unidos el año pasado y dificultó la recolección de información económica.

La Reserva Federal, que prioriza el índice PCE sobre el índice de precios al consumo (IPC), tiene un objetivo de inflación de 2% a 12 meses.

Por otro lado, este 22 de enero, también se dio a conocer que la economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre de 2025 un poco más de lo inicialmente estimado y llegó a 4,4% anualizado, según datos oficiales.

La anterior cifra estimada de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) había sido de 4,3%, un resultado que se consideraba ya como un buen nivel.

El aumento se debió “principalmente a la revisión al alza de las exportaciones y las inversiones, equilibrada por una revisión a la baja del consumo”, indicó el servicio de estadísticas del Departamento de Comercio.

Estas cifras que abarcan el periodo de julio a setiembre suelen publicarse antes, pero la parálisis del gobierno el año pasado atrasó el calendario.