Inflación en la zona euro se desacelera a 1,7% en enero

El dato de enero encaja con las previsiones de los analistas consultados por Bloomberg y FactSet

Por AFP
La inflación en la eurozona se desaceleró en enero.







InflaciónZona euro
AFP

